BAIC обновила внедорожник BJ40, который выпускают в России

Китайский автопроизводитель BAIC обновил внедорожник BJ40, сообщает Autohome.

В версии Explorer BJ40 получил переработанный интерьер. Презентация модели состоится 15 января 2026 года.

«Интерьер был всесторонне оптимизирован и модернизирован, излучая ярко выраженное технологическое звучание. Новая модель предлагает двухцветный черно-серый и черно-коричневый салон, где установлен 15,6-дюймовый центральный экран», — отмечается в публикации.

При этом в интерьере внедорожника сохранились и физические кнопки. Водительское кресло снабжено электрорегулировками в шести направлениях. На выбор предлагается два силовых агрегата рабочим объемом 2,0 л, бензиновый и дизельный. Мощность бензинового мотора — 245 л.с., дизеля — 163 л.с. Трансмиссия — восьмиступенчатый «автомат».

Внедорожник BAIC BJ 40 присутствует и на российском рынке, такие машины собирают в Калининграде.