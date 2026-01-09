Очередь перед Крымским мостом сократилась до 380 машин

Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи сократилась до 380 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 380 транспортных средств. Время ожидания - более часа", - говорится в сводке на 14:00 мск.

Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

По данным канала, 9 января с 8:00 начала собираться очередь на Крымском мосту со стороны Керчи, которая к 10:00 превысила 400 машин, а к 13:00 - 600.