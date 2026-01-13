Вьетнамский мегаполис Хошимин планирует запретить бензиновые автомобили

Вьетнамский мегаполис Хошимин намерен резко ограничить использование автомобилей с бензиновыми двигателями. Согласно инициативе, поддержанной городскими властями, с января 2027 года в центре города будет запрещено движение машин с ДВС в часы пик.

Пилотный проект стартует в районе Кан Гио, а затем ограничения распространятся на центральные зоны. Параллельно город планирует масштабный переход на электротранспорт: к 2027 году 50% служебных мотоциклов и такси должны стать электрическими, а к 2030 году — 100%.

Для контроля будут использоваться уличные камеры и штрафы, а также планируется построить более 1300 зарядных станций. Эти меры принимаются на фоне критического уровня загрязнения воздуха в городе, пишет rbc.ru.

Однако переход осложняется высокой долей бензиновых мотоциклов, нехваткой инфраструктуры и даже запретами на зарядку электромобилей в некоторых жилых домах из-за риска возгорания. Власти готовы предоставлять субсидии малоимущим водителям для перехода на чистый транспорт.