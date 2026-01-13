Новый Volvo по цене "китайца": в РФ продают XC60 в идеале

Volvo, какими мы их знали и любили, сейчас, увы, уже не выпускают, однако есть вторичный рынок, и "Российская газета" обнаружила в продаже в Москве Volvo XC60. Кроссоверу 16 лет, но состояние - "капсула времени" как она есть.

Черный Volvo XC60 выпущен в 2008 году, при этом пробег совсем маленький - 19,5 тысячи километров.

С современной точки зрения Volvo XC60 оснащен очень скромно, особенно в плане мультимедиа - есть штатная магнитола с CD-дисками и крохотным дисплеем. При этом у кроссовера в наличии салон с отделкой из хорошей кожи, сиденья с электрорегулировкой, климат-контроль.

Под капотом - ресурсный 3-литровый бензиновый двигатель Т6. Коробка - "автомат", привод - полный.

За "капсулу времени" продавец назначил цену 2,55 млн рублей, что сопоставимо с Solaris HC (Hyundai Creta) или Geely Cityray.

