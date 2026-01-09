Новый Nissan Juke получит укороченную батарею, но сохранит бунтарский характер
Nissan официально подтвердил разработку долгожданной электрической версии своего компактного кроссовера Juke. Модель, выход которой запланирован на конец 2026 года, будет построена на общей платформе CMF-EV с новым поколением хэтчбека Leaf. Такое решение позволит компании существенно снизить затраты на разработку и предложить рынку более доступный электромобиль.
Несмотря на общую технологическую базу, Juke EV получит важное отличие – аккумуляторную батарею уменьшенной емкости. В то время как новый Leaf будет предлагаться с блоками на 52 и 75 кВт·ч, электрический кроссовер довольствуется более компактной версией. Такой шаг направлен на оптимизацию стоимости, веса и распределения массы для сохранения фирменной динамики модели.
Перенос на новую платформу неизбежно сделает Juke крупнее своего бензинового предшественника, а общие с Leaf компоненты, включая модуль с жидкостным охлаждением, обеспечат технологическую надежность.
Дизайнеры обещают, что, несмотря на унификацию «железа», электрический Juke сохранит свой дерзкий и бунтарский характер. Его производство наладят в Великобритании, и ожидается, что он станет прямым конкурентом электрической Toyota C-HR, выход которой запланирован на 2027 год.