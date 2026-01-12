Автомобили Mercedes-Benz будут узнавать владельца по венам на ладони

Mercedes-Benz запатентовал систему открытия дверей по рисунку вен ладони

Компания Mercedes-Benz разработала систему открывания дверей автомобиля с помощью биометрической технологии, основанной на сканировании рисунка вен ладони.

Специальная инфракрасная камера считывает узор вен, а система анализирует биометрические данные и решает, можно ли разблокировать двери и запустить двигатель. Немецкий автопроизводитель уже получил патент на данный способ распознавания владельцев.

Новинка потребляет минимальное количество электроэнергии. В состав комплекса входит датчик «живого тела», который фиксирует изменения в статическом электричестве вокруг машины, что позволяет отличать человека от неживого предмета.

Ранее Mercedes-Benz заключила соглашение с американскими властями на сумму $149,6 млн из-за дела о занижении выбросов дизельных двигателей.

Компания заплатит эти средства 48 штатам США, Пуэрто-Рико и округу Колумбия. Также владельцы машин, прошедших ремонт для снижения выбросов, получат по $2 тыс. Каждый. Mercedes-Benz обязалась принять меры, предотвращающие будущие нарушения и соблюдать требования надзора.