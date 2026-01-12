Сервис Bosch поможет машинам понимать водителей без слов

© За рулем

Скоро автомобиль будет не просто транспортом, но и чутким компаньоном водителя, обещают инженеры.

Крупнейший мировой поставщик автокомпонентов Bosch на выставке CES 2026 в январе представит революционную платформу набазе искусственного интеллекта, созданную совместно с Nvidia и Microsoft.

Новая система способна кардинально изменить ощущения от вождения. В её основе – мощный чип Nvidia Orin и уникальный голосовой помощник, который учится на привычках водителя. Ему достаточно услышать жалобу «Мне холодно», чтобы самостоятельно включить обогрев сиденья и отрегулировать климат-контроль до нужных значений, не требуя уточняющих команд.

Платформа не только заботится о комфорте, но и повышает продуктивность. Благодаря интеграции с Microsoft 365 водитель сможет голосом присоединиться к совещанию в Teams, а автомобиль в это время активирует помощников вроде адаптивного круиз-контроля для снижения нагрузки.

По прогнозам Bosch, эта технология принесет компании более 2 млрд евро выручки к 2030 году и сделает каждую поездку более интуитивной, безопасной и полезной.

Главное, чтобы это еще и корректно работало!