Какие льготы пропали и какие останутся у электромобилей в РФ

В 2026 году для электромобилей в России сохранятся существенные льготы. Основные меры поддержки будут связаны с льготным кредитованием, бесплатным проездом по платным трассам и региональными льготами. В то же время ряда привилегий, например, возможность бесплатной зарядки в некоторых регионах страны, "зеленые" автомобили лишают, что связано с изменением государственной политики поддержки и экономическими факторами.

Бесплатный проезд по платным федеральным трассам

Льготу на бесплатный проезд по платным федеральным трассам для электромобилей решено продлить на 2026 год, и она, как и прежде, будет распространяться лишь на автомобили, произведенные и зарегистрированные на территории Российской Федерации. Еще одно важное уточнение - транспортное средство должно быть оснащено только электродвигателем, то есть гибридные автомобили в программе не участвуют. Кроме того, необходим будет транспондер T-pass с положительным балансом. Льготой не смогут воспользоваться владельцы электромобилей, которые используют авто в коммерческих целях (например, в такси или каршеринге).

Льгота будет распространяться не только физических, но и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, управляющих следующими моделями электромобилей: весь выпускающийся в РФ модельный ряд Evolute, "Москвич 3е", "Амберавто А5", Lada Ellada и e-Largus, "Газель e-NN", "Соболь e-NN", "Газель e-City" и EVM Pro (на шасси "УАЗ Профи"). При этом с большой вероятностью, список в скором времени пополнится новыми "зелеными" новинками, выпуск которых налаживают в РФ. Это, в частности, "Атом", UMO 5 (разрабатывается "Яндексом" под собственным брендом для работы в такси), "Амберавто А3" и "Амберавто А7". Определены также трассы, на которые распространяется льгота: М-1 "Беларусь" (включая обход Одинцово), М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.

Субсидии на покупку электромобилей

Программа льготного автокредитования продлена до 31 декабря 2026 года. Таким образом, покупателям электромобилей в 2026 году продолжат предоставлять субсидию на кредит или лизинг для электромобилей отечественного производства (скидка в 35% от стоимости, но не более 925 тыс. рублей). Электромобиль должен быть новым, выпущенным в году покупки или не ранее 1 октября 2025 года, а ПТС оформлен не ранее 1 декабря года, предшествующего году покупки. Также у покупателя не должно быть других автокредитов, оформленных в предыдущем календарном году. Под программу подпадают новые электрокары российской сборки массой до 3,5 т из перечня Минпромторга, который периодически обновляется. Кредиты с господдержкой продолжат предоставлять определенные банки, список которых публикуется на сайте Минпромторга.

Бесплатная парковка

Льгота на бесплатную парковку носила и будет носить региональный характер. В 2025 году такая возможность действовала, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Республике Татарстан. В Москве, напомним, парковка для электрокаров была бесплатной на всех муниципальных площадках, кроме закрытых парковок со шлагбаумом. На данный момент есть информация о планах ряда регионов продлить режим бесплатной парковки для электромобилей, как минимум, на 2026 год. Например, вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников заявил, что власти льгота сохранится на муниципальных стоянках в ряде районов (Центральный, Петроградский, Адмиралтейский, Василеостровский и Крестовский остров). В Москве, как ожидается, в 2026 году владельцы электромобилей продолжат бесплатно парковаться на всех муниципальных парковках за исключением стоянок со шлагбаумами. Не платить за парковку в 2025 году могли также водители электрокаров в Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани и Краснодарском крае. Здесь льгота также, по предварительным прогнозам, сохранится. И все же эксперты не исключают, что эта льгота в ряде регионов и, в частности, в столице может быть в обозримом будущем отменена, так как ранее сообщалось о планах изменения парковочной политики властями Москвы и других российских мегаполисов. В любом случае, владельцам электромобилей рекомендуется регулярно уточнять актуальные правила в своих субъектах РФ.

Послабления по транспортному налогу

Еще с 1 января 2025 года электромобили в России облагаются транспортным налогом на общих основаниях согласно статье 358 Налогового кодекса РФ. Однако региональные власти вправе вводить льготы или полное освобождение от уплаты налога для владельцев электрокаров. Так, в Москве до 31 декабря 2029 года от уплаты транспортного налога будут освобождены организации и физические лица, имеющие транспортные средства, оснащенные исключительно электрическими двигателями. В Московской области для владельцев "зеленых" машин действует полное освобождение от транспортного налога до 31 декабря 2027 года. В Санкт-Петербурге льгота действует только для новых электромобилей мощностью до 150 л.с. включительно и только на первые пять лет после регистрации. В Калининградской области льгота установлена для владельцев электромобилей с мощностью двигателя до 272 л.с. включительно. В Новгородской области от уплаты налога освобождаются все электромобили мощностью до 199 л.с. включительно. В Удмуртии граждане и юридические лица в отношении транспортных средств, приводимых в движение только электрическим двигателем, освобождены от уплаты транспортного налога и вовсе бессрочно.

Бесплатная зарядка сохранится не везде

Льготы на бесплатную зарядку электромобилей действовали до недавнего времени в нескольких городах России, но постепенно отменяются. Так, в Москве действовала программа бесплатной зарядки на станциях сети "Энергия Москвы", но была отменена 23 июля 2025 года. Власти объяснили это решение необходимостью повысить инвестиционную привлекательность проекта и сбалансировать загрузку станций.