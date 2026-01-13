Параллельного импорта в России станет меньше

Объем параллельного импорта продолжит снижаться в 2026 году. Таким прогнозом в интервью Антон Алиханов.

«Мы прогнозируем дальнейшее снижение объемов параллельного импорта. Важнейшей задачей министерства является последовательное замещение параллельного импорта за счет развития собственного производства и наращивания поставок из дружественных стран», — отметил глава ведомства.

Несмотря на то, что параллельного импорта станет меньше, Алиханов уточнил, что его объемы будут корректироваться с оглядкой на появление альтернатив. Речь идет как о внутреннем рынке, так и о брендах из дружественных стран, а также о восстановлении официальных каналов поставок.

«Любые изменения в перечне принимаются с учетом интересов потребителей и потребностей промышленности. Нашим приоритетом является стабильность рынка и избежание дефицита на нем», — заключил министр.

Ранее в Минпромторге объяснили планы по сокращению перечня параллельного импорта за счет отдельных позиций тем, что отечественные потребители эффективно переориентируются на российскую продукцию и товары из дружественных стран. При этом сами производители осваивают и разрабатывают новые для них наименования.