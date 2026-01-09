Вступили в силу новые штрафы на нарушения правил перевозки детей

Сегодня вступили в силу поправки в КоАП, которые ужесточают ответственность за нарушения правил перевозки детей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Госавтоинспекцию.

© freepik

Для водителей наказание увеличили до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц - до 50 тысяч, а для компаний - до 200 тысяч рублей.

В ведомстве уточнили, что индивидуальные предприниматели по-прежнему несут ответственность наравне с юридическими лицами. Самозанятые водители такси при нарушении правил будут отвечать как должностные лица. В Госавтоинспекции подчёркивают, что изменения направлены на повышение безопасности детей на дорогах.