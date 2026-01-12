Volkswagen представил большой кроссовер ID. ERA 9X

Компания SAIC-Volkswagen опубликовала официальные изображения новой модели ID. ERA 9X. Новинка уже прошла сертификацию в Министерстве промышленности и информатизации КНР и выйдет на рынок до конца текущего года.

© Российская Газета

ID. ERA 9X выполнен в новой фирменной стилистике Volkswagen. Передняя часть получила закрытую панель, светодиодную полосу с подсвеченным логотипом и раздельную оптику, где блоки ближнего и дальнего света интегрированы в боковые элементы бампера. В нижней части установлен многоугольный воздухозаборник с активной заслонкой.

"Корма" оформлена в схожем стиле - с горизонтальным светодиодным фонарем, спойлером с двойным выступом и выраженным нижним защитным элементом.

Сбоку модель выделяется массивными пропорциями и "парящей" крышей за счет скрытых стоек.

Для автомобиля предусмотрены колесные диски диаметром 20 или 21 дюйм.

Габариты ID. ERA 9X составляют 5207 × 1997 × 1810 мм, колесная база - 3070 мм. В салоне предусмотрена шестиместная компоновка.

Силовая установка построена по схеме последовательного гибрида. В роли генератора используется бензиновый двигатель EA211 объемом 1,5 литра, работающий по циклу Миллера, с турбиной с изменяемой геометрией.

В зависимости от версии предлагаются три конфигурации:

- задний привод с электромотором мощностью 299 л.с. и батареей LFP емкостью 51,1 кВт·ч, запас хода - 267 км;

- аналогичная конфигурация, но с другим типом батареи (NCM) емкостью 65,2 кВт·ч, автономность - 340 км;

- полный привод с двумя электромоторами (218 л.с. спереди и 299 л.с. сзади) и батареей NCM на 65,2 кВт·ч, автономность - 321 км.

Модель оснащается системой ассистированного вождения, адаптированной под особенности китайского рынка, с фирменным "индикатором интеллекта" - так называемым синим световым сигналом.

Выход ID. ERA 9X на рынок запланирован до конца года. Модель станет самым крупным и технологичным SUV в линейке SAIC-Volkswagen и ориентирована прежде всего на китайский рынок.