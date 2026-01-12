Почему Kia Sportage все еще популярен и сколько он стоит

Несмотря на отсутствие официальных поставок, Kia Sportage отказывается покидать российский рынок — старая любовь автомобилистов к калининградской сборке и корейскому качеству оказалась сильнее санкций. Сейчас кроссоверы активно везут по параллельному импорту, и, что самое интересное, цены на них порой кусаются меньше, чем на «официальных» китайцев, как пишет автор канала «За рулем».

© ГлагоL

Если Jaecoo J7 или Jetour Dashing в салонах стартуют от 2,8–2,9 млн рублей, а новый Geely Atlas и вовсе перевалил за 3,7 млн, то Sportage еще можно найти за вполне вменяемые деньги. Самый бюджетный вариант на сегодня обнаружился в Самаре: частник просит 2,6 млн рублей за полноприводную версию с классическим двухлитровым атмосферником на 150 сил и старым добрым автоматом. Судя по набору опций (цифровая панель, климат-контроль, кнопка запуска), это добротная комплектация Luxe.

Дальше цены разбрасывает по всей стране. В Магнитогорске за такой же аппарат просят уже ровно 3 миллиона. В Астрахани можно найти турбированный вариант на 180 л.с. (3,2–3,5 млн), а в Питере предлагают самый «злой» мотор на 236 сил за 3,33 млн рублей. Есть и экзотические версии с передним приводом и 1.5-литровым движком, но их цена в Москве доходит до 4 млн, что уже заставляет задуматься о целесообразности покупки.

Всего по России сейчас «висит» около двухсот новых машин — от Краснодара до Новосибирска. Выбор есть, но нужно внимательно смотреть на условия ввоза и утильсбор.

Кстати, Sportage — не единственный «возвращенец», о котором писал «ГлагоL». По параллельным схемам в страну снова поехали и Mitsubishi ASX — в Омске, например, такой кроссовер можно выцепить за 2,25 млн рублей. А для тех, кто готов подождать отечественных новинок, есть еще одна новость: началась сертификация новой «Волги».