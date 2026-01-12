Kia Seltos и Telluride прошли через рестайлинг: как изменились кроссоверы

Kia обновила два своих кроссовера – Seltos и Telluride, представив их в новом поколении. Автомобили получили современный фирменный дизайн и стали немного крупнее.

Длина Seltos увеличилась на 45 мм и теперь составляет 4430 мм. В модельной линейке остались версии X-Line и GT-Line, ориентированные на внедорожные возможности и спортивный стиль соответственно. Покупателям предлагаются два двигателя: атмосферный 2.0 литра мощностью 149 л.с. и турбированный 1.6 литра с отдачей 180 или 193 л.с. Трансмиссии включают 6-ступенчатую механическую коробку, 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением и классический 8-ступенчатый автомат. Полный привод доступен в качестве опции, а в будущем планируется выпуск гибридной и электрической версий.

Telluride стал длиннее на 58 мм, достигнув 5060 мм. Помимо стандартной комплектации, предлагаются две версии для бездорожья. Версия X-Line отличается соответствующим дизайном, а комплектация X-Pro дополнительно оснащена увеличенным до 230 мм дорожным просветом, внедорожными шинами, усиленными буксировочными проушинами и дополнительным освещением. За доплату доступен подогрев даже третьего ряда сидений.

Атмосферный 3.8-литровый двигатель больше не предлагается. Турбированный 2.5-литровый мотор развивает 278 л.с. и работает с 8-ступенчатым автоматом. Этот же двигатель используется в гибридной версии с двумя электромоторами, суммарная мощность которой достигает 334 л.с., а трансмиссия – 6-ступенчатый автомат.