По цене "Атома": прошла премьера нового кроссовера Kia EV2

Компания Kia представила новый кроссовер EV2 - самый компактный и доступный электромобиль в линейке бренда. Модель относится к B-сегменту и ориентирована на покупателей, рассматривающих электромобиль в качестве первого семейного или городского автомобиля.

EV2 занимает позицию ниже кроссоверов EV3 и EV5, при этом заимствует у них ключевые дизайнерские и технологические решения.

Длина автомобиля составляет 4060 мм, а размер колесной базы - 2565 мм.

В салоне предусмотрены четырех- и пятиместные компоновки с возможностью регулировки сидений для увеличения пространства для ног или багажника. Объем багажного отделения достигает 403 л, дополнительно предусмотрен передний багажник объемом 15 л.

Во всех комплектациях Kia EV2 оснащен 145-сильным электродвигателем на передней оси, версий с полным приводом для модели не предусмотрено.

Для EV2 заявлены два варианта тяговых батарей. Базовая версия оснащается аккумулятором емкостью 42,2 кВт⋅ч, обеспечивающим запас хода до 317 км по циклу WLTP. Более емкая батарея на 61,0 кВт⋅ч появится позже и обеспечит до 448 км хода.

Быстрая зарядка постоянным током занимает около 30 минут. Архитектура - 400-вольтная, однако поддерживается зарядка переменным током мощностью 11 и 22 кВт, а также функции V2L и V2G для питания внешних устройств и возврата энергии в сеть.

Оснащение включает цифровую приборную панель, отдельный экран управления климатом и центральный дисплей мультимедийной системы. Используется упрощенная версия интерфейса ccNC с поддержкой обновлений "по воздуху", цифрового ключа, дистанционной парковки, кругового обзора и расширенного набора электронных ассистентов.

Производство Kia EV2 будет налажено в Словакии. Выход модели на европейский рынок запланирован на ближайшие годы.

Ожидаемая стартовая цена составит около 30 тысяч евро (2,76 млн рублей).

По габаритам и техническим характеристикам Kia EV2 близок к российскому электрокару "Атом", продажи которого стартуют в России весной 2026 года. Ранее в компании рассказали, сколько может стоить новинка.