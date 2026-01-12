Минский автогигант передал Уфе партию новых троллейбусов "Горожанин"

В Уфу, которая расцветает на берегах самого крупного притока Камы, поступают новейшие городские транспортные средства, изготовленные на базе машинокомплектов белорусского МАЗа.

"Это результат российско-белорусской кооперации. Минский автомобильный завод стал стратегическим партнером башкирского трамвайно-троллейбусного завода еще семь лет назад. И эта интеграция только усиливается, позволяя создавать качественную технику", - приводил слова мэра Уфы Ратмира Мавлиева пресс-служба МАЗ.

Глава администрации российского города, отметив важность для модернизации электротранспорта поступление в истекшем году пятнадцати новых троллейбусов "Горожанин" с увеличенным автономным ходом, подчеркнул, что это только начало долгосрочной программы сотрудничества.

Кстати, поступившая партия троллейбусов уже проходит в эти дни подготовку и в ближайшее время выйдет на городские маршруты. По словам градоначальника, Уфе нужно еще около двух десятков аналогичных машин, тем более что власти планируют приобрести их в текущем году, тем самым полностью завершив программу обновления электротранспорта.

Кстати, за истекшие годы столица Башкортостана получила 49 единиц троллейбусов данной модификации.