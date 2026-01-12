Названы самые дешевые полноприводные кроссоверы на российском рынке

Haval Jolion — самый дешевый полноприводный кроссовер в РФ за 2,3 млн рублей

Кроссоверы с полным приводом набирают популярность среди российских покупателей благодаря своей универсальности и удобству, особенно в зимний период. Эксперты проанализировали текущие цены и представили список пяти самых доступных моделей с полным приводом.

Лидером по доступности является Haval Jolion – полноприводная версия в базовой комплектации Elite 2024 года стоит 2 299 000 рублей. Модель оснащена 1,5-литровым турбомотором на 150 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой с мокрым двойным сцеплением. В стандартном оснащении – система помощи при спуске, светодиодные фары, кожаный мульти-руль, подогревы, климат- и круиз-контроль, камера заднего вида и мультимедиа с 10-дюймовым сенсорным экраном.

Второе место занимает компактный кроссовер Tenet T4, недавно получивший полный привод и выпускающийся на заводе в Калуге. Его стоимость начинается от 2 390 000 рублей. Автомобиль оборудован 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой.

В списке оснащения – система кругового обзора, климат- и круиз-контроль, зимний пакет опций, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, шесть динамиков и поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Третью строчку занимает Chery Tiggo 7 Pro Max в полноприводной комплектации Active 2024 года с ценой 2 610 000 рублей. Под капотом стоит 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л. с. и семиступенчатая роботизированная коробка передач.

Среди опций – системы безопасности, камера заднего вида с парктрониками, круиз- и климат-контроль, утепленные функции с подогревом задних сидений, мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном и восемью динамиками.

Полноприводные версии кроссовера Omoda C5, суббренда Chery, доступны от 2 679 900 рублей. Автомобиль оснащён 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач.

В полноприводном исполнении модель имеет парктроники, камеру заднего вида, беспроводную зарядку для смартфонов, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль и медиасистему с сенсорным экраном на 10,25 дюйма. Кроме того, есть подогрев руля, передних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Новое поколение Omoda C5 выйдет в следующем году.

Другой обновлённый полноприводный кроссовер – Belgee X70 белорусского производства – предлагается от 2 700 990 рублей в комплектации Style. В нем установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил. В полноприводных версиях он работает с семиступенчатой преселективной коробкой с двойным сцеплением, а в переднеприводных – с шестиступенчатым автоматом.

Среди стандартных опций – мультируль, фронтальные и боковые подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, разные обогревы, а также медиасистема с 12,3-дюймовым экраном и восемью динамиками.