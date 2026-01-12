Peugeot представил рестайлинговый кросс-лифтбек 408

В рамках автосалона в Брюсселе французская марка Peugeot, принадлежащая корпорации Stellantis, представил рестайлинговый кросс-лифтбек Peugeot 408, у европейских дилеров он появится в первой половине текущего года.

© Колеса.ру

Современный Peugeot 408 — это среднеразмерный кросс-лифтбек на платформе EMP2, справивший премьеру в 2022 году, он выпускается одновременно во французском Мюлузе и китайском Ухане, при этом в Китае по-прежнему в строю и старый Peugeot 408 — седан на платформе EMP2 (в Европе он не продаётся), поэтому кросс-лифтбек здесь известен как Peugeot 408X. В 2024 году кросс-лифтбек обзавёлся полностью электрической версией E-408, а теперь пришло время для рестайлинга.

Основные внешние изменения Peugeot 408 сконцентрированы на передке: он обзавёлся двухэтажной светодиодной оптикой в духе родственного Peugeot 308, пережившего рестайлинг ещё прошлым летом, и похожей на челюсть радиаторной решёткой, верхние зубы которой снабжены светодиодной подсветкой. Передний бампер стал более угловатым и получил вставки из чёрного глянцевого пластика.

Единственное новшество на корме — это соединяющая фонари чёрная глянцевая панель со светящейся надписью Peugeot, прежде на её месте была более простая плашка с фирменной эмблемой. Также обновлён дизайн фирменных колёсных дисков — на выбор доступны варианты на 17, 19 и 20 дюймов. В цветовую палитру кузова добавлен эксклюзивный зелёный Flare Green, как у машины на фотографиях. Ключевые размеры кросс-лифтбека прежние: габаритная длина — 4687 мм, колёсная база — 2787 мм.

В салоне Peugeot 408 в плане дизайна всё по-старому, но улучшены мягкие материалы отделки (ткань, кожа, алькантара), добавлены вставки из натурального алюминия. Приборный и мультимедийный экраны — 10-дюймовые. Новая топовая 690-ваттная аудиосистема насчитывает 10 динамиков. Шумоизоляция салона слегка улучшена благодаря использованию более толстых стёкол и более тщательной аэродинамической проработке кузова, в том числе в области днища. Объём багажника — 536 л, со сложенными спинками заднего дивана он увеличивается до 1611 л.

Обновлённый Peugeot 408 будет доступен в трёх версиях — гибридной, plug-in гибридной и электрической, все они имеют только передний привод. Базовая гибридная версия никак не изменилась: она выдаёт прежние максимальные 145 л.с., которые генерирует 1,2-литровая бензиновая «турботройка» и электромотор, вживлённый в 6-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями».

Plug-in гибридный Peugeot 408 стал мощнее, максимальная совокупная мощность его силовой установки увеличена с 225 до 240 л.с. благодаря новому электромотору (выдаёт 125 л.с. вместо прежних 110 л.с.), который теперь вживлён не в 8-ступенчатый «автомат», а в более экономичный 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. 1,6-литровый бензиновый турбомотор выдаёт прежние 180 л.с. Ёмкость тяговой батареи увеличена с 12,4 до 14,6 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке без включения ДВС вырос с 64 до 85 км по циклу WLTP.

Единственный электромотор на электрическом Peugeot E-408 выдаёт прежние 213 л.с., ёмкость батареи тоже не изменилась — 58,2 кВт·ч, но оптимизация управления и небольшое снижение аэродинамических потерь позволили увеличить максимальный запас хода на одной зарядке с 453 до 456 км по циклу WLTP. У батареи теперь можно отбирать мощность (до 3,5 кВт) для зарядки различных средств малой мобильности — например, электросамокатов.

Цены на обновлённый Peugeot 408 пока не объявлены, для справки скажем, что дореформенный кросс-лифтбек сейчас стоит в Германии от 40 970 евро.