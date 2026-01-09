Знаки и разметку замело снегом: может ли водитель обжаловать, выписанный штраф

Водитель автомобиля может обжаловать штраф за нарушение, которое он совершил из-за заметенной снегом дорожной разметки или знаков.

© Вечерняя Москва

Об этом «Вечерней Москве» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

— Согласно пункту 1.3 Правил дорожного движения РФ, водители должны соблюдать требования дорожных знаков, разметки и светофоров. Но если эти обозначения нечитаемы, то штраф, полученный за их несоблюдение, можно оспорить. Для этого нужно обратиться к вышестоящему должностному лицу ведомства, сотрудник которого выписал штраф, — Госавтоинспекции или ЦОДД, например. Либо можно идти сразу в суд, — объяснил он.

При этом эксперт предупредил, что для отмены штрафа нужно будет доказать, что разметку или дорожный знак действительно не было видно из-за нерасчищенного снега.

— Загвоздка в том, что водитель должен доказать, что знак реально не читался. То есть предоставить фото, видео или иное доказательство. В противном случае штраф отменить не получится, потому что вряд ли вам поверят на слово, — добавил Воропаев.

