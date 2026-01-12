Chery не станет поддерживать производителя пылесосов в выпуске машин

Chery заявила, что не планирует объединяться с Dreame для производства авто

© За рулем

Китайская компания Chery официально заявила, что не планирует сотрудничать с Dreame в производстве электромобилей.

Ранее в интернете появились слухи о совместном выпуске модели Jetour G700 в рамках проекта Dreame. Chery отметила, что эта информация неверна, и Jetour G700 остаётся частью бренда Jetour Auto.

В то же время Dreame готовит к показу на выставке CES 2026 новый спортивный автомобиль. Машина будет иметь удлинённый кузов, большой спойлер и воздухозаборники. Ожидается, что мощность спорткара превысит 1000 лошадиных сил, а разгон до 100 км/ч займёт менее двух секунд.

Компания Dreame Technology известна как производитель бытовой техники – пылесосов, фенов и роботов-швабр.

28 августа 2025 года Dreame Technology объявила о выходе на рынок премиальных автомобилей. Компания разделена на два подразделения. Dreame Automotive будет создавать спорткары класса Bugatti, а Starry Automotive – модели, похожие на Rolls-Royce Cullinan. Ранее компания представила официальные рендеры своего первого автомобиля, схожего с Bugatti Chiron.