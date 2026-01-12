По 600 проданных машин в день: Aito M8 стал настоящим хитом

Продажи Aito M8 в КНР превысили 150 000 штук за 253 дня с ценой от 4 млн рублей

Автомобиль Aito M8 за 253 дня достиг суммарных поставок свыше 150 000 единиц, что составляет около 600 машин ежедневно.

Ранее сообщалось о преодолении рубежа в 120 000 автомобилей. Это крупный кроссовер, который в Китае продается по цене от 51 000 до 64 000 долларов (от 4 до 5 млн рублей).

Модель оборудована сквозными фарами, дверными ручками с частичным скрытием, лидаром на крыше и большими хромированными дисками. Размеры автомобиля составляют 5190 х 1999 х 1795 мм, колесная база – 3105 мм. Вес варьируется от 2640 до 2715 кг в зависимости от версии.

Гибридная модификация объединяет 1,5-литровый турбомотор и электродвигатели с общей мощностью 533 лошадиные силы. Емкость тяговых аккумуляторов составляет 37 или 53,4 кВт·ч. Запас хода на электроприводе достигает 201 или 310 км по циклу CLTC, общий пробег – 1405 или 1526 км.

Максимальная скорость машины – 200 км/ч. В салоне могут ездить от пяти до шести человек. В оснащении имеется интеллектуальная система Harmony от Huawei, фары xPixel и продвинутая система помощи водителю ADS 3.0.