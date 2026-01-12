На Токийском автосалоне показали Honda NSX второго поколения от Italdesign

Одной из самых ярких и неожиданных премьер открывшегося сегодня Токийского автосалона стала эксклюзивная версия Honda NSX второго поколения от Italdesign: кузов гибридного суперкара получил некоторые черты «первого» NSX, а интерьер стал более минималистичным и изысканным.

© Колеса.ру

Гибридный суперкар Honda/Acura NSX второго поколения был снят с производства ещё в 2022 году, наследника ему японская компания пока не подготовила. Тираж «второго» NSX составил 2908 шт. — те, что находятся в хорошем техническом состоянии, сегодня представляют собой коллекционную ценность. Тем не менее ателье Italdesign полагает, что найдутся желающие отдать им свой NSX на переделку, чтобы получить на выходе ещё более раритетный и дорогой Honda NSX Tribute.

Italdesign берёт в работу только праворульные Honda NSX, поскольку проект изначально предусматривал переделку в стиле JDM, он должен ясно и чётко отражать лучшие традиции японского автопрома. Специально для Honda NSX Tribute специалисты Italdesign совместно с коллегами из Honda разработали новый аэродинамический обвес, который выглядит агрессивнее стокового и придаёт гибридному суперкару черты чисто бензинового Honda NSX первого поколения.

Наиболее основательно перекроена корма, получившая новый спойлер с интегрированными стоп-сигналами в духе «первого» NSX. Новый задний бампер получил более развитый диффузор и боковые аэродинамические стабилизаторы. Место заднего стекла над бензиновым двигателям заняла новая непрозрачная крышка с жабрами вентиляции и массивным центральным воздухозаборником.

Передок стал более агрессивным и при этом более лаконичным. Фары снабжены так называемыми веками, призванными сделать «второй» NSX более похожим на «первый». Пороги расширены. Новые пятиспицевые легкосплавные колёса Advan в классическом стиле обуты в спортивные шины Yokohama. Окраска кузова может быть любой, однако новые аэродинамические элементы по умолчанию чёрные.

Салон у Honda NSX Tribute структурно такой же, как у стокового суперкара, но форма передней панели изменена, центральные воздуховоды стали более изящными, а боковые заменены имеющими контрастную окраску профилированными каналами без решёток. Центральный тоннель и дверные карты тоже перекроены, они стали проще и элегантнее. Отделочные материалы полностью новые, их комбинация и цвета подбираются под конкретного заказчика, но в основном это замша и углепластик.

Техническая модернизация для Honda NSX Tribute не заявлена. Стандартный NSX второго поколения в финальном исполнении Type S оснащён гибридной силовой установкой, максимальная совокупная отдача которой — 608 л.с. и 667 Нм. 3,5-литровый бензиновый «битурбомотор» V6 здесь расположен продольно перед задней осью, к нему пристыкованы электромотор и 9-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, передающий мощность на задние колёса. Передние колёса приводятся в движение двумя отдельными электромоторами, черпающими энергию из буферной батареи. Первую «сотню» суперкар набирает за 2,9 с, максимальная скорость — 308 км/ч.

Italdesign собирается выпустить Honda NSX Tribute ограниченным тиражом, но конкретная цифра не названа, цена тоже пока не объявлена.

Напомним, что в прошлом месяце итальянское ателье Italdesign сменило основного собственника: концерн Volkswagen продал контрольный пакет акций Italdesign американо-индийской IT-компании UST.

Между тем Honda NSX первого поколения тоже скоро вернётся на рынок в виде мелкосерийного рестомода от команды JAS Motorsport и кузовного ателье Pininfarina.