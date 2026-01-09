Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками выдачи багажа в Шереметьево

Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере транспорта сообщает о проведении мониторинга в международном аэропорту Шереметьево в связи с поступившими жалобами пассажиров и публикациями в средствах массовой информации о массовых задержках выдачи багажа. В ходе оперативного реагирования на сложившуюся ситуацию инспекторы Ространснадзора организовали мониторинг текущей ситуации и приступили к проверке соблюдения перевозчиками и аэропортом требований законодательства в области защиты прав пассажиров. На данный момент персонал аэропорта предпринимает все необходимые меры по ликвидации последствий сбоев, ведeтся работа по восстановлению штатного режима функционирования системы выдачи багажа, организуется информирование пассажиров о статусе их багажа», – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе ведомства сообщили, что, по предварительной информации, причиной сбоев в работе системы выдачи багажа стали экстремальные погодные условия, повлиявшие на регулярность выполнения рейсов и логистические процессы в аэропорту. Инспекторы Ространснадзора продолжают находиться на месте и осуществляют постоянный контроль за соблюдением прав пассажиров и устранением выявленных нарушений.