В РФ продают 12-летний УАЗ "Патриот" без коррозии

Встретить 12-летний УАЗ "Патриот" без коррозии - все равно что увидеть единорога. Однако "Российская газета" нашла в продаже в Москве именно такой внедорожник. Уникальности добавляет и тот факт, что автомобиль укомплектован дизелем.

© Российская Газета

Заявлено, что "Патриот" находится в идеальном состоянии, без намека на ржавчину. Почему так: автомобиль прошел антикоррозионную обработку, хранился в гараже в условиях сухого климата в южном регионе страны.

За 12 лет на "Патриоте" успели наездить лишь 20,9 тысячи километров. Объясняется это тем, что автомобиль эксплуатировался пожилым человеком.

УАЗ "Патриот" оснащается дизельным двигателем объемом 2,2 литра мощностью 114 л. с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Этого силового агрегата модель лишилась в 2016 году - с выходом обновленной модификации. В компании это объяснили слишком высокими затратами на доведение мотора до стандарта "Евро-5".

В сентябре 2023 года "РГ" рассказывала, что выпуск двигателя на 114 л. с. на Заволжском моторном заводе полностью свернули из-за санкций.

За практически новый УАЗ "Патриот" владелец назначил цену 1,2 млн рублей.

Сейчас УАЗ "Патриот" представлен на рынке только с бензиновым двигателем 2,7 литра мощностью 150 л. с. по цене от 1,87 млн рублей за авто 2025 года выпуска.

В текущем году внедорожник пройдет рестайлинг и получит турбодизель в паре с 6-скоростной МКП.