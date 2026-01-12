Российский рынок подержанных мотоциклов резко вырос

«Автостат»: в ноябре 2025 в РФ было продано 5,5 тысячи подержанных мотоциклов

© За рулем

Рынок мотоциклов с пробегом в России по итогам ноября 2025 года показал значительный рост.

По данным агентства «Автостат», было реализовано 5,5 тысячи подержанных мотоциклов, что на 65% больше, чем в тот же период прошлого года. Лидером вторичного рынка остаётся Honda – на нее пришлось почти 14% всех сделок, всего продано 753 мотоцикла.

Второе место заняла Yamaha с 909 проданными машинами, а третье – Jawa с результатом в 476 единиц. В пятёрку также вошли марки ИЖ и Suzuki, продажи которых составили 451 и 317 мотоциклов соответственно.

Более трети всех сделок (34%) приходится на японскую технику, около 16% - на отечественные мотоциклы, а китайские марки заняли примерно 12%. Остальные бренды вместе взятые не превысили 10%. За одиннадцать месяцев 2025 года россияне приобрели 120,3 тысячи подержанных мотоциклов.