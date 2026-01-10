В МЧС перечислили способы правильно откапывать автомобиль из-под снега

Россиянам перечислили способы правильно откапывать автомобиль из-под снега. Соответствующую информацию публикует портал «МЧС Медиа».

Так, специалисты подчеркнули, что начинать нужно с выхлопной трубы. Кроме того, эксперты отметили важность свободного пространства перед ведущими колесами по траектории движения, а не вокруг.

В то же время сами колеса стоит освободить по бокам и снизу. Затем был упомянут низ бампера, днище, лобовое стекло и зеркала.

«Крыша — в самом конце, обязательно!» — заявили они.

Если автомобиль застрял в снегу и не едет, водителям посоветовали полностью освободить ведущие колеса, чтобы они могли вращаться. Вместе с тем важно достичь минимум 30-50 сантиметров свободного пространства перед колесами, а затем подложить коврики, песок, ветки или картон.

«Раскачка, а не газ в пол. Плавно вперед — назад. Без резких движений. Если не помогает, зовите подмогу. Толкать, тянуть тросом или вызывать специалистов. Лучше так, чем сломать авто или себя», — заключили эксперты.

