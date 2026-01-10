Водителям приготовиться: на смену снегопаду придет ледяной дождь

Во второй половине субботы, 10 января, во многих регионах центральной части России ожидаются ледяной дождь, гололед и налипание мокрого снега, сообщает Гидрометцентр.

На время непогоды автомобилистам традиционно рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Тем, кто решится сесть за руль автомобиля, важно избегать резких маневров, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ледяной дождь приходит на смену сильным снегопадам, из-за которых люди были вынуждены стоять в пробках на федеральных трассах до 16 часов.

Так, на трассе М-8 на въезде в Ярославскую область со стороны Москвы сотни автомобилей застряли в сугробах: до Переславля-Залесского люди ехали 20 км с 16:00 до часу ночи. К утру субботы 10 января ситуация нормализовалась.

При этом аномальный снегопад, обрушившийся на центральные регионы России, продолжает испытывать на прочность дорожные службы, которые пока не справляются с резко возросшей нагрузкой: автомобилисты часто вынуждены самостоятельно расчищать дороги и тротуары.