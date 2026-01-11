Марка Bestune сохранила скидки, но подняла цены

Bestune B70 стал дороже на 144–153 тыс. рублей, а Bestune T90 подорожал на 149–162 тыс. рублей, сообщают «Автоновости дня». При этом китайский офис российской марки сохранил прямые скидки, размер которых составляет 500–700 тыс. рублей.

Теперь, чтобы приобрести лифтбэк, нужно заплатить минимум 2,84 млн рублей, а базовая стоимость кроссовера отныне составляет 3,13 млн рублей (без учета скидок).

В начале 2025 года марка Bestune провела в России рекламную кампанию кроссовера T90, но из-за очень яркой особенности произношения названия бренда актером озвучки Петром Гланцем, многие услышали в ролике нецензурную брань.

Недавно стало известно, что название автокомпании произносится совершенно не так, как недавно было озвучено в рекламе. Об этом «Газете.Ru» рассказал представитель поднебесного бренда. В компании уточнили, что все сопутствующие нецензурные коннотации ошибочны.