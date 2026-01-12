Схему мошенников с выплатами по ОСАГО раскрыли в МВД

Мошенники похищают деньги у страховых компаний, требуя повторных выплат по полисам ОСАГО за одно и то же дорожно-транспортное происшествие, сообщает ИА DEITA.RU. Подробности мошеннической схемы обрисовали в МВД РФ.

© Deita.ru

Злоумышленники часто оформляют один случай ущерба одновременно в нескольких страховых, направляя заявления на компенсацию в разные организации. Также распространена схема, когда водитель, уже получив деньги на ремонт, не восстанавливает автомобиль, а через несколько месяцев предъявляет те же повреждения как результат новой – реальной или инсценированной – аварии и вновь получает выплату.

В ведомстве отметили, что в подобных аферах участвуют не только водители. В процесс включаются и так называемые юристы, которые предлагают автовладельцам уступить им право требования к страховой компании, пишет ТАСС. Формально они ведут дело до суда, выигрывают его, получают денежные средства и исчезают. За участие в таких схемах грозит ответственность по статье 159.5 Уголовного кодекса РФ, предусматривающая штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.