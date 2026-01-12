Платные парковки возобновили работу после новогодних каникул

Парковки в Москве в воскресенье, 11 января, вернулись к стандартному режиму работы после новогодних выходных.

© Вечерняя Москва

Платные зоны работали без тарифа включительно до 10 января.

— 11 января уличные парковки будут работать по режиму воскресенья: без оплаты везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 руб/ч, а также зон динамического тарифа, — передает сайт мэра Москвы.

2 января в столице изменились тарифы на проезд в городском транспорте. Корректировка цен связана с ростом стоимости электроэнергии, топлива и инфляцией. При этом с 2011 года индексация оставалась ниже уровня инфляции.

С 27 декабря в Москве начали работу новые выделенные полосы для общественного транспорта. Новые участки выделенных полос проложили по короткому пути. Они выравнивают интервалы движения автобусов и электробусов, а также уменьшают время их ожидания на остановках.

В 2026 году в столице можно будет парковаться бесплатно 71 день. В это число входят 50 воскресных дней: бесплатно припарковаться в эти дни можно везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и динамическим тарифом.