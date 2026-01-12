Знаменитое японское ателье готовит шикарный минивэн на базе Toyota Alphard

Японское тюнинг-ателье Modellista представит на выставке Tokyo Auto Salon 2026 новый минивэн, созданный на платформе Toyota Alphard.

По опубликованным тизерам видно только переднюю часть с яркой светодиодной оптикой, которая уходит глубже в бампер и напоминает стиль из фильма «Трон».

Проект вдохновлён концептом Embryo прошлого года и направлен на создание впечатления, затрагивающего все пять чувств. Внешне машину оснастят выразительным передком с угловатым сплиттером и боковыми юбками, возможно, с подсветкой.

Modellista называет модель своим «флагманским имиджевым лидером». Хотя ателье уже предлагает обвесы для Alphard и Vellfire, данный концепт указывает на новый, более эксклюзивный уровень кастомизации с перспективой серийного выпуска.

Кроме минивэна, на стенде появится также «прототип» – вероятно, тюнинг-версия кроссовера Lexus RX, выполненная в новом стиле «Геометрическая органика».