Компания Chery запустила производство внедорожников iCar V27

В Китае стартовало производство гибридных внедорожников iCAR V27, сообщает издание Autohome. На зарубежных рынках, включая российский, модель будет продаваться под брендом iCaur.

© Газета.Ru

Автомобиль получился крупнее, чем Toyota Land Cruiser 250 (Prado) и Land Cruiser 300: длина новинки составляет 5055 мм, ширина — 1976 мм, высота — 1894 мм. Колесная база — 2910 мм.

Модель оснащена гибридной силовой установкой, в которую входит 1,5-литровый бензиновый мотор. Будут предлагаться как заднеприводные, так и полноприводные версии. У топового полноприводного варианта мощность равна 455 л.с., а запас хода на электричестве доходит до 200 км.

Ожидаемая цена машины — от 200 000 до 300 000 юаней (примерно 2,3–3,45 млн рублей). При внесении депозита в 2000 юаней (23 тыс. рублей) первые клиенты получат несколько бонусов, включая полную оплату НДС, а также некий эксклюзивный сюрприз стоимостью 3000 юаней (34,4 тыс. рублей).

Уже известно, что новый внедорожник iCaur V27 появится на российском рынке в первой половине 2026 года.

Ранее были названы новые модели Jetour, BAIC, Omoda и «Москвича», которые выйдут на рынок РФ в 2026 году.