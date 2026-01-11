Бизнесмен, проживающий в Подмосковье, сумел отсудить у немецкого автоконцерна BMW около 400 млн рублей из-за сломанного вентилятора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2021 году россиянин приобрел новый кроссовер BMW X7, заплатив 11 млн рублей. В комплектацию среди прочего входил обдув спинок передних сидений, который, однако, не работал должным образом.

Суд постановил, что BMW должна платить неустойку до замены машины. Однако компания проигнорировала требование, и на конец 2024 года бренд должен был россиянину более 300 млн рублей.

Затем автопроизводитель оспорил решение, и его отменили. Дело дошло до Верховного суда — там встали на сторону предпринимателя и отправили спор на повторное рассмотрение с требованием выплатить компенсацию.

За время судебных разбирательств сумма долга выросла и к настоящему моменту, как уточняет Telegram-канал, составляет более 400 млн рублей.