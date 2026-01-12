В Китае заступили на службу в ДПС первые роботы-полицейские

В Китае началась практическая эксплуатация первого роботизированного полицейского. В округе Уху к работе приступил робот Wuyou R001, разработанный компанией Chery совместно с муниципальным управлением дорожного движения, сообщает Prnasia.

© Газета.Ru

На первоначальном этапе устройство задействовано в регулировании транспортных потоков, фиксации нарушений правил парковки и круглосуточном видеонаблюдении за дорожной инфраструктурой. Робот способен автономно передвигаться в пределах закрепленной зоны благодаря встроенным картам и системе навигации.

Кроме того, Wuyou R001 интегрирован с городской системой светофоров и может выявлять нарушения как со стороны водителей, так и пешеходов.

Проект рассматривается как пилотный: в дальнейшем власти планируют масштабировать использование подобных решений, расширив их функциональность за счет диспетчерского управления и возможностей экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия.

Только погрузив продукт в реальную среду, учитывая предпочтения пользователей и собирая актуальные данные, можно добиться быстрой итерации, заявил генеральный менеджер Chery Mojia Robot Чжан Гуйбин.

Ранее сообщалось, что на китайские компании приходится более 50% рынка человекоподобных роботов.