В РФ продают почти новую "Волгу" ГАЗ-31029

В ходе регулярного мониторинга сайтов с объявлениями о продаже авто "Российская газета" нашла очередную "капсулу времени". Традиционно автомобиль находится в заводском состоянии, практически не эксплуатировался, поэтому и стоимость может показаться завышенной.

© Российская Газета

Со слов владельца, ГАЗ-31029 в цвете "Белая ночь" примерно 20 лет простоял в боксе многоуровневого отапливаемого паркинга.

Автомобиль был куплен новым в 1994 году у дилера и с тех пор находился в одних руках (один владелец по ПТС). Получается, что 12 лет на "Волге" все же ездили. Правда, немного - на дачу-обратно и только летом. За этот период машина прошла 17,2 тысячи километров.

Одна из изюминок автомобиля - редкий вельветовый салон красного цвета, на котором и муха не сидела. Причем буквально - с момента покупки диван и передние кресла "запаковали" в чехлы.

Под капотом - самый слабосильный движок из устанавливавшихся на эту модель: 90-сильный атмосферник 2,5 литра в паре с МКП.

Цена - 840 000 рублей. Для сравнения: с нового года столько стоит базовая версия Lada Granta.