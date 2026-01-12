Российский авторынок ждет обновление: какие ожидаются бренды и модели

В 2026 году автомобильный рынок России ждет волна новинок. Свои модели представят бренды OMODA, JAECOO, TENET, а компания Changan выведет на российский рынок суббренд Deepal. Об этом эксперты рассказали агентству «АВТОСТАТ».

По мнению аналитиков, успех будущих новинок будет зависеть от трех ключевых факторов: уровня локализации производства, конкурентного ценообразования и точного попадания в актуальный потребительский спрос. Специалисты считают, что наиболее перспективным рыночным сегментом в 2026 году останутся внедорожники (SUV), доля которых к концу 2025 года уже превысила 70 %.

В этой связи особое внимание приковано к долгожданному выходу кроссовера LADA Azimut. Также среди конкретных моделей, которые эксперты выделяют как потенциально успешные, – флагманский кроссовер Voyah Taishan (благодаря локализации сборки в России), OMODA C3 и новинка от бренда Exlantix.

В целом аналитики отмечают сложившуюся устойчивую тенденцию: модельные ряды присутствующих в стране автопроизводителей не сокращаются, а, напротив, продолжают расширяться.

Ранее «ФедералПресс» писал, чтов 2026 году покупателей ждут мощное снижение спроса и масштабная перестройка всей отрасли.