В Volvo прошли кадровые изменения: Томас Ингелнат вновь стал главным дизайнером

Шведский автопроизводитель Volvo Car вернул Томаса Ингенлата на пост директора по дизайну автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба бренда. 61-летний специалист приступит к своим обязанностям уже с 1 февраля.

Ингенлат ранее занимал ключевую позицию в разработке дизайна автомобилей для Volvo, а также руководил дочерним брендом Polestar. В его послужном списке значатся работы над такими моделями, как XC90 второго поколения, который стал первым автомобилем, выпущенным в сотрудничестве с Geely.

До этого он работал в Volkswagen. В августе 2024 года Томас покинул Polestar на фоне кадровых изменений и с тех пор сотрудничал с Geely Group в качестве консультанта по вопросам дизайна.

Ингенлат подчеркнул, что дизайн является ключевым аспектом философии бренда Volvo. Он с нетерпением ждет начала совместной работы с различными командами компании, чтобы создавать новые машины.

