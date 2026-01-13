В РФ прошло снижение авторынка впервые за три года

По данным "Автостата", в 2025 году в России было реализовано 1,33 миллиона новых легковых автомобилей, что на 15,6% меньше, чем годом ранее.

Таким образом, российский авторынок зафиксировал снижение впервые за последние три года. Ранее падение наблюдалось в 2022 году - на 59%. В последующие два года рынок демонстрировал рост: в 2023 году - на 69%, в 2024 году - на 48%.

Более половины всех продаж в 2025 году пришлось на четыре бренда. Лидером рынка осталась Lada с результатом 329,9 тысячи автомобилей. Второе место и статус самой продаваемой иностранной марки сохранил китайский Haval - 173,3 тысячи машин. Далее следуют Chery (99,8 тысячи) и Geely (94 тысячи автомобилей).

Самой популярной моделью на российском рынке четвертый год подряд стала Lada Granta - в 2025 году было продано 147 тысяч таких автомобилей. На втором месте - Lada Vesta с результатом 79,8 тысячи машин. Лучшей иномаркой вновь оказался кроссовер Haval Jolion, разошедшийся тиражом 65,8 тысячи экземпляров.