В России рекордно упали продажи автомобилей группы Sollers

В 2025 года на российском рынке было продано 40,9 тыс. новых автомобилей УАЗ и Sollers, что на 20,6% ниже показателя 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы Sollers.

«За 2025 год было продано 30,4 тыс. автомобилей «УАЗ» и 10,5 тыс. автомобилей Sollers», — сообщили в пресс-службе.

В 2024 году Sollers продала в России 50 тыс. автомобилей.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

«Думаю, что рост будет. В текущем году цены долго держались и даже немного «сходили вниз». Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем. Годовой диапазон роста ожидаю в пределах 5-10%. При этом дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные бренды. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — сообщил эксперт.

