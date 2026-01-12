Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa: новая спецверсия с необычным антикрылом

В рамках автосалона в Брюсселе итальянская марка Alfa Romeo, принадлежащая корпорации Stellantis, представила лимитированную спецверсию Luna Rossa (переводится как «красная луна») спортседана Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Главная особенность версии Luna Rossa — уникальный аэродинамический обвес, вдохновлённый гоночной яхтой Luna Rossa AC75 на подводных крыльях.

Затянувшееся обновление модельного ряда марка Alfa Romeo пытается компенсировать выпуском спецверсий имеющихся моделей, в том числе немолодой Alfa Romeo Giulia с заводским индексом 952, что производится с 2015 года. В прошлом году Giulia и родственный кроссовер Alfa Romeo Stelvio на платформе Giorgio должны были перейти новое поколение, но этого не случилось: выпуск нынешних Giulia и Stelvio был продлён до 2027 года включительно, а их преемники, изначально задуманные как электромобили, были отправлены на реинжиниринг — к ним будут «прикручивать» ДВС.

Потенциал нынешней Джулии как массовой модели давно исчерпан, но она по-прежнему интересна коллекционерам и страстным фанатам марки Alfa Romeo. С расчётом на эту публику в минувшем ноябре было запущено подразделение Bottegafuoriserie, которое будет заниматься индпошивом современных моделей Alfa Romeo и Maserati, а также реставрацией классики. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa — это новейший продукт от Bottegafuoriserie, спецверсия сделана в рамках сотрудничества марки Alfa Romeo с итальянской яхтенной командой Luna Rossa, которую также поддерживают модный дом Prada и шинная компания Pirelli.

В техническом плане Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa повторяет представленную в прошлом месяце Alfa Romeo Giulia Collezione, то есть под капотом здесь 2,9-литровый бензиновый битурбомотор V6 мощностью 520 л.с., вся мощность передаётся на задние колёса через 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF и самоблокирующийся дифференциал, разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, максимальная скорость — 307 км/ч. В стандартное оснащение входят карбон-керамические тормоза и выхлопная система Akrapovič.

Эксклюзивность версии Luna Rossa обеспечивает уникальный аэродинамический обвес, вдохновлённый гоночной яхтой Luna Rossa AC75: её подводные крылья нашли своё отражение в разделённом на две части антикрыле, установленном на крышке багажника седана. Передний и задней бамперы снабжены новыми аэродинамическими элементами, пороги получили развитые накладки со стабилизаторами, оптимизирована форма днища. Новый аэродинамический обвес создаёт 140 кг дополнительной прижимной нагрузки на скорости 300 км/ч.

Цветографическое оформление Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa выполнено в стиле яхты Luna Rossa AC75, фирменные эмблемы получили красную подложку, а 19-дюймовые колёса — двухцветную красно-чёрную градиентную окраску. В салоне установлены передние ковшеобразные кресла Sparco на углепластиковых каркасах, их обивка выполнена в тон спасательных жилетов, используемых экипажем яхты Luna Rossa AC75. Накладка на передней панели с оригинальной текстурой должна напоминать о парусе той же яхты.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa будет выпущена тиражом 10 экземпляров, цена не объявлена, но ясно, что она сильно выше 100 000 евро.