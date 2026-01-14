Эксклюзив для Европы: представлен универсал Kia K4 Sportwagon

Kia расширила семейство K4, представив универсал Sportwagon, который станет эксклюзивом для европейского рынка. Продажи модели начнутся до конца 2026 года.

© Российская Газета

Универсал дополнил линейку Kia K4, пришедшую на смену Cerato весной 2024 года. Ранее модельный ряд уже пополнили седан и пятидверный хетчбэк.

Колесная база новинки сохранилась на уровне 2720 мм, при этом длина кузова универсала составляет 4695 мм, что на 265 мм больше, чем у хетчбэка.

Объем багажника Kia K4 Sportwagon достигает 604 л в версиях без гибридных компонентов. У модификаций с мягкой гибридной системой этот показатель сокращен до 482 л. По вместимости багажного отделения модель уступает Volkswagen Golf Estate и Skoda Octavia Combi.

В базовой версии универсал оснащается бензиновым турбомотором 1.0 T-GDI мощностью 115 л.с., который агрегатируется шестиступенчатой механической коробкой передач. Для этой же силовой установки доступна версия с 48-вольтовым стартер-генератором, предлагающая выбор между механической трансмиссией и роботизированной коробкой передач.

Также в гамме предусмотрен двигатель 1.6 T-GDI мощностью 150 или 180 л.с., который сочетается исключительно с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Цены и дата начала продаж Kia K4 Sportwagon пока не озвучены.