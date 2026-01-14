Эксклюзив для Европы: представлен универсал Kia K4 Sportwagon
Kia расширила семейство K4, представив универсал Sportwagon, который станет эксклюзивом для европейского рынка. Продажи модели начнутся до конца 2026 года.
Универсал дополнил линейку Kia K4, пришедшую на смену Cerato весной 2024 года. Ранее модельный ряд уже пополнили седан и пятидверный хетчбэк.
Колесная база новинки сохранилась на уровне 2720 мм, при этом длина кузова универсала составляет 4695 мм, что на 265 мм больше, чем у хетчбэка.
Объем багажника Kia K4 Sportwagon достигает 604 л в версиях без гибридных компонентов. У модификаций с мягкой гибридной системой этот показатель сокращен до 482 л. По вместимости багажного отделения модель уступает Volkswagen Golf Estate и Skoda Octavia Combi.
В базовой версии универсал оснащается бензиновым турбомотором 1.0 T-GDI мощностью 115 л.с., который агрегатируется шестиступенчатой механической коробкой передач. Для этой же силовой установки доступна версия с 48-вольтовым стартер-генератором, предлагающая выбор между механической трансмиссией и роботизированной коробкой передач.
Также в гамме предусмотрен двигатель 1.6 T-GDI мощностью 150 или 180 л.с., который сочетается исключительно с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.
Цены и дата начала продаж Kia K4 Sportwagon пока не озвучены.