В России выросли цены на машины 32 марок

В РФ выросли цены на машины 32 автобрендов. Производители автомобилей массово скорректировали стоимость своей продукции на фоне повышения НДС, который с 1 января 2026 года вырос с 20% до 22%. Как сообщает портал «Автоновости дня», прайсы скорректировали 32 бренда.

Концерн Chery изменил стоимость машин всех своих суббрендов. Что касается модельного ряда марки, подорожание затронуло кроссоверы Tiggo 4, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 7L, Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 9, а также седаны Arrizo 8. В зависимости от модели, техника стала дороже на 40-90 тыс. рублей.

Переписаны ценники и у перелицованных Chery, которые собирают на заводе в Калуге под маркой Tenet, а подорожание на 40-75 тыс. рублей затронуло паркетники T4, T7 и T8.

Автомобили Omoda стали дороже на 49-69 тыс. рублей, Jaecoo — на 59—105 тыс. рублей, премиальные Exeed и Exlantix — на 60—110 и 130-140 тыс. рублей соответственно.

В цене также подросли автомобили концерна Changan. Машины под одноимённым брендом и линейкой Uni стали дороже на 40-110 тысячи рублей, роскошные электрокары Avatr — на на 40—150 тыс. рублей.

Цены на кроссоверы и внедорожники Haval, за исключением базового паркетника Jolion, увеличились на 50—100 тыс. рублей, Tank — на 100—300 тыс. рублей, Wey — на 100—300 тыс. рублей.

Geely также скорректировал стоимость своей продукции, кроме модели Monjaro. Машины под маркой Geely подорожали от 800 до 100 тыс. рублей, под суббрендом Knewstar — на 67-78 тыс. рублей. Автомобили Belgee, которые собирают на заводе в Белоруссии, в новом году стоят от 4 до 86 тыс. рублей дороже, чем в 2025.

Кроме того, на российском рынке выросли цены на автомобили Solaris (на 40-300 тыс. рублей), Li Auto (на 115-190 тыс. рублей), Peugeot и Citroen (на 100 тыс. рублей), Nordcross (на 540 тыс. рублей), Oting (на 61—71 тыс. рублей), Rox (на 134 тыс. рублей), GAC (на 100—500 тыс. рублей), BAIC (на 40—375 тыс. рублей), Bestune (на 144-162 тыс. рублей), KGM (на 50—105 тыс. рублей). Марка Jetour полностью перекроила прайсы на свой модельный ряд, при этом некоторые модели стали доступнее.

Не остались в стороне и отечественные производители. Так, АвтоВАЗ поднял цены на большую часть моделей на 2—52 тыс. рублей, увеличилась стоимость техники УАЗ (на 23,4—40,6 тыс. рублей), «Москвич» (на 29—145 тыс. рублей), XCite (на 50—60 тыс. рублей), Evolute (на 65-70 тыс. рублей), Sollers (на 44—60 тыс. рублей).