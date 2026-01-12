Dacia готовит новый кроссовер: первые изображения

Ожидается, что пока безымянная новинка румынской марки дебютирует осенью, а в продажу на европейском рынке поступит до конца 2026 года.

Dacia – это румынский бренд, принадлежащий французской группе Renault. Актуальный модельный ряд марки насчитывает несколько кроссоверов: Spring, Jogger, Duster и Bigster. Однако на этом производитель останавливаться не собирается: минувшей осенью в объективы фотошпионов попался замаскированный прототип очередной новинки Dacia в сегменте SUV. Официальных подробностей об этом автомобиле пока нет.

В компании пока что не рассказали даже о том, какое имя получит готовящаяся новинка, пока что проект известен под рабочим названием Dacia C-Neo. Сейчас будущее пополнение модельной линейки находится на этапе дорожных испытаний. На основании «шпионских» снимков спрятанного за маскировочной плёнкой прототипа дизайнер испанского издания Motor.es предположил, какой окажется внешность нового SUV.

Согласно рендерам, этот семейный кроссовер получит оформление экстерьера в актуальном фирменном стиле Dacia. Новинка может получить длинный покатый капот с выштамповками, оптику простой формы с полосками ходовых огней, причём фары визуально соединены друг с другом с помощью радиаторной решётки с хромированными «пикселями» и логотипом по центру.

В нижнюю часть переднего бампера у автомобиля на рендере интегрирован довольно крупный прямоугольный воздухозаборник, по бокам от которого располагаются противотуманки и пара вертикальных воздуховодов. Художник нарисовал будущему паркетнику обвес по периметру кузова, включая накладки на колёсные арки, а также рейлинги на крыше, обычные дверные ручки и традиционные наружные зеркала. Корму украсили спойлером в верхней части багажной двери и горизонтальными фонарями.

Судя по изображениям, новинка получит традиционный пятидверный кузов и в целом визуально будет похожа на «приподнятый» универсал. По предварительным данным, габаритная длина готовящегося кроссовера составит около 4,6 метра. Интерьер пока не рассекречен, предполагается, что у него будет только пятиместная компоновка. Вероятно, салон во многом будет унифицирован с моделью Bigster.

По информации испанского издания, новый паркетник Dacia унаследует последнее поколение силовых агрегатов, в том числе гибридные установки. Ожидается, что у модели трёхцилиндровый двигатель объёмом 1,2 литра будет доступен в двух вариантах мощности – 120 и 150 л.с. Коробки передач – механика и автомат, привод – передний и полный.

Предположительно, пока безымянная новинка румынской марки дебютирует осенью, а в продажу на европейском рынке поступит до конца 2026 года. В издании отметили, что стартовый ценник грядущего SUV составит около 24 000 евро, что эквивалентно примерно 2,19 млн рублей по текущему курсу.