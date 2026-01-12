В России стартовала реализация пикапа JAC T9 в новой версии

JAC начал в России продажи новой модификации пикапа T9 по специальной цене. Рекомендованная стоимость новинки составляет 3 689 000 рублей. Однако сейчас действует специальное предложение, которое позволяет приобрести автомобиль за 3 589 000 рублей, что даёт покупателю выгоду в 100 тысяч.

© Пресс-служба JAC Motors

Главное отличие новой модификации — в задней подвеске. Инженеры заменили рессоры на многорычажную пружинную конструкцию Multilink, что сделало ход более плавным. Теперь пикап на дороге можно сравнить с современным кроссовером. Но у машины по-прежнему есть электронно подключаемый полный привод, она остается такой же практичной, универсальной, способной перевозить грузы.

В российской линейке T9 вариант Urban стал третьей версией популярной модели. В компании верят в успех этой модификации среди россиян и укрепление позиций пикапа на рынке.

Только за 2025 год россияне приобрели 3 100 пикапов T9. Причём более 60% из них купили автолюбители, а не компании. По мнению производителя, это значит, что модель выбирают для повседневной жизни и путешествий.