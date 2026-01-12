Mercedes зарегистрировал товарный знак в России

Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

© m24.ru

Из документов следует, что соответствующее заявление было подано в сентябре прошлого года. После рассмотрения Роспатент принял положительное решение и зарегистрировал товарный знак. Таким образом, компании официально разрешены производство и продажа автомобилей, а также запчастей для Mercedes-Benz на территории страны.

Один из крупнейших автоконцернов ушел с российского рынка в 2022 году.

Ранее стало известно, что ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonalds зарегистрировала в стране товарный знак мороженого МакФлурри. Заявка была подана в декабре 2024 года, однако положительное решение по ней приняли только в 2026 году.