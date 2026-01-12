В Китае резко упали цены на подержанные автомобили Xiaomi

В Китае наблюдается резкое падение цен на подержанные автомобили марки Xiaomi. По данным портала Mydrivers, за полгода и 10 тысяч километров пробега высокопроизводительный седан SU7 Ultra теряет до 150 тысяч юаней (около 1,7 миллиона рублей) от своей первоначальной стоимости.

© Пресс-служба Xiaomi

Еще в июле 2025 года седан Xiaomi SU7 занимал лидирующие позиции в рейтинге самых ликвидных автомобилей возрастом до года. Машины, купленные всего 12 месяцев назад, сохраняли 88,91% своей стоимости. Однако недавно эксперты портала зафиксировали серьезное падение цен на продукцию IT-гиганта.

Седан Xiaomi SU7 теряет в среднем 50 тысяч юаней (около 565 тысяч рублей) стоимости каждые шесть месяцев владения и примерно 10 тысяч километров пробега. Снижение цены в процентном отношении составляет от 16,6% до 23,1% в зависимости от версии. При пробеге свыше 20 тысяч километров стоимость падает на 80 тысяч юаней (около 905 тысяч рублей), что эквивалентно потерям в 26,7-37%.

Даже автомобили с минимальным пробегом (менее 100 километров) заметно теряют в цене при перепродаже. Среднее снижение стоимости составляет 20 тысяч юаней (около 226 тысяч рублей). По данным китайских классифайдов, самый доступный Xiaomi SU7 в базовой комплектации с пробегом 60 тысяч километров продается в Китае за 153 тысячи юаней (около 1,72 миллиона рублей).

Чтобы разобраться в причинах происходящего, сотрудники портала опросили китайских дилеров и экспертов. Одним из ключевых факторов стало анонсирование обновленной версии седана, которая получила ряд улучшений, включая двухкамерную пневмоподвеску, повышенный уровень безопасности и модернизированную силовую установку. Это вызвало опасения у потенциальных покупателей, что они переплатят за устаревшую модель.

Кроме того, репутационные скандалы, связанные с тормозной системой и безопасностью автомобилей, отпугнули некоторых клиентов. Еще одним важным фактором стал общий спад интереса к бренду. С момента выхода моделей Xiaomi прошло достаточно времени, в течение которого другие автопроизводители представили свои перспективные новинки.

В результате многие дилеры подержанных автомобилей начали активно продавать автомобили Xiaomi с пробегом, опасаясь дальнейшего снижения цен. Это привело к еще большему удешевлению моделей.

