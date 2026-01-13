Hyundai представил обновленный седан Genesis G80

Корейский автопроизводитель Hyundai представил обновленную версию седана Genesis G80 и его версии G80 Black, сообщает Autohome.

© Газета.Ru

«Водительское сиденье будет стандартно оснащаться системой Ergo Motion, которая предлагает 18-позиционную регулировку с электроприводом и автоматически регулирует поддержку в зависимости от скорости автомобиля для снижения утомляемости водителя. Кроме того, новая модель упрощает выбор дополнительных пакетов», — отмечается в публикации.

Автомобиль получил функцию очистки воздуха, для G80 будут доступны новые 19 дюймовые колесные диски. Для Genesis G80 доступны два силовых агрегата на выбор: турбомотор 2.0 развивает 304 л.с., двигатель 3.5 — 380 л.с. И тот, и другой двигатели работают в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобили выпускаются в заднеприводном и полноприводном вариантах.

