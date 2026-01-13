В России продают Volkswagen Tiguan 2015 года почти без пробега

В Москве "Российская газета" обнаружила в продаже рестайлинговый Volkswagen Tiguan первого поколения. Автомобиль является "капсулой времени", а продавец настаивает, что такого качества, как у "немца" тех лет, сейчас не найти.

© Российская Газета

Tiguan красного цвета был выпущен в 2015 году и куплен у официального дилера, у которого и проходил все необходимое ТО.

Но техобслуживание требовалось не по пробегу, а по сроку: за 11 лет автомобиль прошел 5,3 тысячи километров. Вся эксплуатация - редкие "набеги" на соседний гипермаркет.

Силовой агрегат вряд ли понравится тем, кто уже ощутил все преимущества автомата в пробках в больших городах: 1,4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатая МКП.

Зато данная связка вкупе с 4х4 может стать прекрасным подспорьем для тех, кто живет за городом или часто ездит по трассе.

Заявленная цена - 2 250 000 рублей. Владелец прекрасно понимает ситуацию:

"Да, за эти деньги можно взять более свежую модель, но она будет с пробегом под 100 тысяч км, приличными вложениями на горизонте и конечно не 4х4 на "механике".

Новый Volkswagen Tiguan китайской сборки обойдется минимум в два раза дороже.