Для трициклов и питбайков готовят отдельные ГОСТы

Шалаев: Росстандарт разработает ГОСТ на трициклы, которые используются в доставке

© За рулем

Иностранные трициклы, используемые российскими службами доставки, скоро получат отдельный ГОСТ, рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев.

«В РФ начинают завозить трициклы, используемые для доставки. Это трехколесное транспортное средство с двигателем, популярное в странах Юго-Восточной Азии. Но не урегулирован вопрос, относить их к транспортному средству или к электрическим средствам индивидуальной мобильности. Сейчас в разработке находится ГОСТ на трициклы, с учетом не только российских требований безопасности, но и опыта использования их в азиатских странах», – сообщил Шалаев.

Кроме того, ГОСТ появится и у питбайков, по которым планируется ужесточение законодательства.

По словам Шалаева, основные моменты по этому транспорту урегулированы в требованиях к спортивным мопедам, но популярность питбайков среди молодежи требует разработки отдельного госстандарта.

Работа по нему тоже начнется в 2026 году, отметил Антон Шалаев.