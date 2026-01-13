Продажи новых авто Lada снизились

Продажи новых автомобилей Lada в России по итогам прошлого года снизились на 24,4%, до 330 тысяч единиц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные агентства «Автостат».

Оно приводит сведения аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО «Электронный паспорт»), которая опирается на информацию системы электронных паспортов транспортных средств.

«Около четверти (24,88%) от общего объема продаж приходится на... марку Lada, показатель которой в 2025 году составил 329 890 экземпляров. Между тем годом ранее ее доля находилась на уровне порядка 28%», - отмечается в сообщении.

Лидеры рынка - модели Granta и Vesta, продажи первой в 2025 году сократились на 27% и составили около 147 тысяч машин, второй - на 35,2% и достигли почти 80 тысяч единиц.

В топ-10 по итогам года вошли модели авто от компании «АвтоВАЗ» Niva Legend (34,3 тысячи штук; меньше на 26,7%), Niva Travel (34,1 тысячи штук; минус 32,1%) - они заняли седьмое и восьмое места рейтинга. При этом Lada Largus показала двукратный рост продаж по сравнению с 2024 годом и замкнула десятку лидеров с показателем 27,7 тысячи проданных авто.

Всего в 2025 году в РФ реализовали 1,326 млн новых легковых машин - на 15,6% меньше, чем за год до этого.

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года рынок подержанных автомобилей в России вырос на 3%, число сделок с такими машинами достигло 6,57 млн, пишет 360.ru.