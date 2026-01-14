Китай грозит увеличить продажи автомобилей в 2026 году

Крупнейшие китайские автопроизводители объявили планы продаж на 2026 год на фоне усиливающейся конкуренции и замедления роста внутреннего рынка.

Традиционные автомобильные группы закладывают умеренный рост в диапазоне 10-15%, делая ставку на расширение линейки электрифицированных моделей и развитие зарубежных рынков.

В то же время производители электромобилей и технологические компании, вышедшие в автопром, заявляют значительно более амбициозные цели - в отдельных случаях рост превышает 60%.

Geely Automobile после выполнения плана в 3,025 млн автомобилей в 2025 году намерена реализовать 3,45 млн машин в 2026 году, что соответствует росту примерно на 14%. Основной вклад должен обеспечить бренд Geely - 2,75 млн единиц, тогда как Zeekr и Lynk & Co планируют продать 300 тыс. и 400 тыс. автомобилей соответственно. Продажи автомобилей на новых источниках энергии должны вырасти до 2,22 млн единиц, увеличив их долю с 55,8% до 64,3%.

Changan Automobile поставила цель в 3,3 млн автомобилей, что на 13,3% больше результата 2025 года. Из них 1,4 млн должны прийтись на электрифицированные модели. Отдельно компания планирует продать за рубежом 750 тыс. автомобилей.

Chery Group рассчитывает увеличить продажи до 3,2 млн машин против 2,806 млн годом ранее. В 2026 году компания планирует вывести на рынок 17 ключевых моделей, уделяя особое внимание электрификации и интеллектуальным технологиям.

Dongfeng Motor объявила целевой показатель в 3,25 млн автомобилей, включая 1,7 млн машин на новых источниках энергии и 600 тыс. экспортных поставок. Great Wall Motor заняла более сдержанную позицию, обозначив минимальную планку в 1,8 млн автомобилей, что при этом означает рост более чем на треть по сравнению с 2025 годом.

Наиболее агрессивные цели заявили производители электромобилей. Leapmotor после продаж 596,6 тыс. машин в 2025 году намерена довести показатель до 1 млн автомобилей, что соответствует росту на 67,5%. Xiaomi Auto планирует увеличить поставки до 550 тыс. автомобилей после более чем 410 тыс. в 2025 году. Nio рассчитывает на рост продаж на 40-50% - до 456-489 тыс. машин.

По оценке Китайской ассоциации по изучению рынка легковых автомобилей, в 2026 году продажи легковых машин в КНР составят около 24 млн единиц, что лишь на 1% больше показателя предыдущего года. Доля автомобилей на новых источниках энергии может достичь 61%.

Эксперты отмечают, что при минимальном росте рынка конкуренция в отрасли будет усиливаться, а процессы консолидации - ускоряться.

В консалтинговой компании Roland Berger указывают, что китайский автопром по-прежнему остается фрагментированным по сравнению с развитыми рынками, где на крупнейших производителей приходится более 90% продаж, что создает предпосылки для дальнейшей реструктуризации отрасли.